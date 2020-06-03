В Киеве уже 3 133 человек заразились коронавирусом. За сутки в столице выявили 62 пациента с Covid-19, это в два раза больше, чем днем ранее, когда суточный прирост заболевших составил 28 человек.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди 62 новых заболевших в Киеве 10 медиков. Также, по данным Кличко, среди пациентов - 38 женщин от 24 до 95 лет и 3 девочки: 5, 7 и 10 лет. Также 16 мужчин от 30 до 83 лет и 5 мальчиков от 3 до 14 лет.

В больницы за сутки направили 13 пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, но под контроем врачей.

Также, по словам Кличко, выздоровели за сутки 38 человек, всего вирус побороли 756 жителей столицы. 69 из всех случаев за период пандемии оказались летальными, за сутки не умер ни один пациент с Covid-19.

Больше всего случаев в течение суток зафиксировали в таких районах: Соломенском - 10, Деснянском - 9, Днепровском и Шевченковском - по 6.

Напомним, по состоянию на утро 3 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 823 человек.

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