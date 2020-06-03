Президент Украины Владимир Зеленский после карантина возобновил поездки по регионам. В среду, 3 июня, он вылетел в Хмельницкую область. В соцсети появилось сделанное в аэропорту "Борисполь" фото главы государства и сопровождающих его лиц.

Накануне в СМИ появилась информация о запланированном на 3 июня визите Владимира Зеленского в Хмельницкую область, где он намерен провести совещание по туризму.

В Хмельницком коммунальщики метут центральные улицы, готовясь к приезду президента Украины. Об этом пишут местные СМИ. По их данным, визит главы государства будет двухдневным. О его программе известно лишь то, что Зеленский посетит Каменец-Подольский. Также есть данные, что глава государства проинспектирует дороги в рамках проекта "Большое строительство".

Коммунальщики готовятся к визит Зе в Хмельницкий. Фото: vsim.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский рассмотрит петицию об отмене обязательной вакцинации и принудительного тестирования в Украине.

Также мы сообщали, что Зеленский собрал ректоров ведущих вузов и упрекнул их в кадровом голоде.