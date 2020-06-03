Президент Украины Владимир Зеленский, который вчера поговорил с ректорами передовых украинских ВУЗов, распорядился создать Совет по вопросам развития высшего образования. Также он определил задания для Кабмина Шмыгаля, которые необходимо выполнить для улучшения ситуации с образованием в стране.

Об этом в среду, 3 мая, глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов - в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, каким профессиям рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в ближайшие годы", - заявил Зеленский. Стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы новый Совет должен будет разработать совместно с Национальным институтом стратегических исследований и Национальной академией наук. Срок выполнения этой задачи - до 1 ноября 2020 года.

Также до 1 декабря будут утверждены госпрограммы развития научно-исследовательской инфраструктуры и сети студенческих общежитий.

"Среди прочего, нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. Украина - это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных всем миром. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские", - считает президент. Он поручил Совету обеспечить разработку плана мероприятий по популяризации естественных наук и математики, который будет утвержден до 1 сентября 2020 года.

Еще одной первоочередной задачей Зеленский считает популяризацию украинского образования среди иностранцев. По его словам, это обеспечит экономике дополнительные поступления и установление прочных межгосударственных связей. План по реализации этой задачи будет представлен и утвержден до 1 сентября.

Рассказал президент и о новом органе, который должен будет предлагать инициативы по улучшению условий образования в Украине.

"Указом создается Совет по вопросам развития высшего образования при Президенте Украины. Ее задачами, среди прочего, будут совершенствования качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства Украины в этой области, в частности относительно финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства", - отметил Зеленский.

Кроме того он заявил, что не намерен сосредотачиваться лишь на высшем образовании.

"В ближайшее время мы проведем встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования и вместе определим пути развития и совершенствования этих уровней", - резюмировал президент.

Напомним, что недавно больше тысячи украинцев поддержали петицию к Зеленскому о запрете дистанционного обучения.

Ранее мы писали, что шесть высших учебных заведений Украины из Киева, Харькова, Львова и Сум вошли в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2020. Наиболее престижным в стране оказался Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина.