В ходе заседания в среду, 3 июня, Верховная Рада Украины приняла законопроект приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчество".

За принятие законопроекта №2450 проголосовали 247 нардепов.

Авторы законопроекта предлагают внести в Гражданский и Семейный кодексы дополнения, которые позволят украинцам по своему усмотрению менять отчество с 16 лет, с 14 лет - с согласия родителей.

Изменения в законодательство были разработаны, чтобы выполнить решение Европейского суда по правам человека в деле "Гарнага против Украины", в котором установлено нарушение ст. 8 Конвенции по защите прав человека и основных свобод из-за невозможности сменить отчество по действующим законам.

Законопроект направлен на подготовку ко второму чтению.

Напомним, народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект №2450, которым предлагают разрешить гражданам менять отчество, 19 ноября 2019 года.