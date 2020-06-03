На сегодняшний день в мире существует реальная угроза повторной вспышки коронавируса в мире, которая станет очень разрушительной.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на онлайн-брифинге, пишет РИА "Новости".

"Вторая волна не является неизбежной, однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - сказал Клюге.

Он также заявил, что "сегодня наши дела обстоят не лучше, чем это было в начале года". "У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID", - заключил чиновник.

Напомним, что недавно ВОЗ предупредила о риске возобновления эпидемии коронавируса в больших масштабах, если страны будут ослаблять карантин слишком быстро.

Тем временем в Демократической Республике Конго снова выявили вспышку Эболы. Скончалось уже два человека.