В Днепре сотрудники полиции помешали 16-летней девушке прыгнуть с Центрального моста. Таким образом она пыталась совершить суицид из-за проблем с родителями. Об этом пишет "Днепр оперативный".

Инцидент произошел в среду, 3 июня, около 10:12. В полицию позвонила девушка и заявила, что она находится на Центральном мосту Днепра и собирается прыгнуть вниз. На место происшествия выехали полицейские, спасатели и медики скорой помощи.

Как выяснилось, перед отчаянным шагом девушка-подросток наглоталась таблеток, среди которых было около 60 штук нейролептиков. По данным полиции, у девушки были проблемы с родителями.

Правоохранителям удалось отвлечь девушку и увести ее с моста.

Инцидент попал на видео.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что "минеру" моста Метро в Киеве вручили подозрение, ему грозит 8 лет.

Также мы сообщали, что в Виннице беременная пыталась спрыгнуть с моста, но ее силой удержали патрульные.