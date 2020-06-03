Народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос, который обнародовал пленки брата Ермака, заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции.

Об этом он сказал во время сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины.

"Сегодня в 9:00 у меня был брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные доказательства топ-коррупции в городе Киеве. Это ОПГ возглавляет Андрей Ермак, его кум и наш коллега по фракции и Денис Комарницкий, смотрящий за Киевом, который направляет все "потоки" через Андрея Ермака и сосредоточивают эти средства на местные выборы", - заявил Лерос, выступая на трибуне Рады.

Он призвал коллег по фракции не поддерживать вышеупомянутые действия.

"Я хочу обратиться к этому ОПГ и сказать, что под вами земля будет "гореть", я посажу каждого из вас", - подытожил Лерос.

Ранее мы писали, нардеп Лерос подал в Офис генпрокурора заявление о коррупционном преступлении, поскольку считает, что в Офисе президента скрыли коррупционное преступление.

Также мы писали, Зеленский возглавил Нацсовет по антикоррупционной политике.