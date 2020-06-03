Украинский олигарх Игорь Коломойский написал заявление на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой, в котором обвиняет экс-президента Петра Порошенко в том, что тот под предлогом национализации "Приватбанка" хотел получить контроль над каналом "1+1".

Игорь Коломойский просит внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим председателем НБУ Валерией Гонтаревой и ее заместителем Екатериной Рожковой уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 206 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем), ст. 231 (Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Текст заявления есть в распоряжении агентства УНИАН.

Игорь Коломойский отмечает, что содержание недавно обнародованных нардепом Деркачом разговоров Порошенко с Байденом в совокупности с другими известными ему фактами и обстоятельствами, позволяет утверждать, что Порошенко будучи президентом Украины вступил в преступный сговор с тогдашним председателем НБУ Гонтаревой, ее замом Рожковой и рядом других не установленных лиц, с целью проведения незаконной национализации АО КБ "Приватбанк" и как следствие преступного завладения активами данного финансового учреждения.

Он напоминает, что в структуру активов "Приватбанка" до определенного времени среди прочих входила "Студия 1+1", которая по состоянию на 2016 год имела охват свыше 27 млн. зрителей.

"Будучи осведомленным с вышеуказанными обстоятельствами, Порошенко П. А. занимая пост президента Украины, будучи наделенным в соответствии с Конституцией и законами Украины значительным объемом властных полномочий, решил получить оперативный контроль над активами Банка и, в частности, компанией ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" с целью усиления своего политического влияния в государстве и создания положительного имиджа среди населения", - говорится в заявлении.

Порошенко, как отмечается в документе, имел рабочие контакты и встречи с представителями международных финансовых организаций, в ходе проведения которых, как свидетельствует телефонный разговор с бывшим вице-президентом США Байденом, экс-президенту стало известно о том, что представители МВФ инициируют вопрос национализации "Приватбанка" как одно из условий получения Украиной финансовой помощи.

"Таким образом, будучи осведомленным по вышеназванным вопросам, следуя заранее разработанному преступному плану и имея умысел на противоправное завладение активами Банка, Порошенко П. А. совместно с Гонтаревой В. А., Рожковой К. В. и другими не установленными лицами, решили использовать выше описанную ситуацию для противодействия законной хозяйственной деятельности Банка и под видом законных процедур, реализовать свой преступный умысел, направленный на завладение активами Банка и, в частности, компанией ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", - говорится в заявлении Коломойского.

"Следуя своему преступному плану, Порошенко П. А., занимая в прошлом посты председателя комитета ВРУ по финансам и банковской деятельности, председателя наблюдательного совета Национального банка Украины, а потому будучи осведомленным о том, как негативно влияют на функционирование банковского учреждения публикации в СМИ о его якобы финансовой неустойчивости, организовал через неустановленных лиц медийную кампанию негативного характера против Банка, с целью дестабилизации его работы, путем культивации паники среди вкладчиков и, как следствие, оттока депозитных средств Банка, что является крайне негативным для его устойчивой работы.

В свою очередь, Гонтарева В. А. и Рожкова К. В., реализуя совместный с Порошенко П. А. преступный план, получив от него соответствующее указание, осуществляли, как руководители НБУ, публичные выступления в СМИ о якобы высоких рисках финансовой несостоятельности Банка, тем самым сознательно дестабилизируя его работу и совместно с Порошенко П. А. совершая противодействие его законной хозяйственной деятельности", - говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечает Игорь Коломойский в своем заявлении, Гонтарева и Рожкова по указаниям Порошенко осенью 2016 организовали силами НБУ проверку деятельности "Приватбанка" с целью дальнейшего инициирования и проведения незаконной национализации, которая была проведена с существенными нарушениями законодательства, регулирующего банковскую деятельность в Украине.

"Так Гонтарева В. А., совместно с Рожковой К. В. выполняя преступные указания Порошенко П. А., и реализуя с ним совместный преступный умысел, не дождавшись выводов проверки НБУ, не проведя обязательную совместную проверку с независимой аудиторской организацией, не предоставив владельцам времени на представление программы докапитализации, злоупотребляя служебным положением и грубо нарушая предписания действующего законодательства, 18.12.2016 признали Банк неплатежеспособным, после чего Гонтарева В.А., в этот же день обратилась к правительству, которое в свою очередь мгновенно приняло решение о его национализации. Факт того, что признание Банка неплатежеспособным и решение правительства о его национализации состоялись в один день, а именно 18.12.2016, свидетельствует о спланированных и совместных преступных действиях Порошенко П. А., которым осуществлялось давление на правительство, Гонтареву В. А., Рожкову К. В. и других неустановленных лиц", - говорится в заявлении.

"Одновременно, из телефонных разговоров Порошенко П. А. с бывшим вице-президентом США Байденом, усматривается, что Порошенко П. А. не имея на это соответствующих полномочий, злоупотребляя властными полномочиями в отношении Гонтаревой В. А. получал от последней и использовал для реализации своего преступного умысла, выводы аудитов Банка, которые составляют банковскую тайну, тем самым совершая совместно с Гонтаревой В. А., умышленное разглашение банковской тайны без согласия ее владельца", - отмечает Коломойский.

"Таким образом, противоправные, преступные действия Порошенко П. А., Гонтаревой В. А., Рожковой К. В. и неустановленных лиц, стали причиной незаконной национализации АО КБ "Приватбанк", после чего перечисленные лица, злоупотребляя властью и служебным положением способствовали выведению средств Банка на счета оффшорных компаний расположенных в Белизе, тем самым легализуя средства (отмывая) полученные преступным путем. При таких условиях, из изложенного усматривается, что Порошенко П. А., Гонтарева В. А., Рожкова К. В. и неустановленные лица, которые действовали с ними в соучастии своими противоправными действиями, причинили мне моральный и материальный ущерб и совершили в отношении меня уголовные правонарушения", - отмечается в заявлении олигарха.

Ранее "Страна" сообщала, что Коломойский инкогнито приезжал к Зеленскому, чтобы обсудить "Центрэнерго".