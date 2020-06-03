Сегодня, 3 июня, на судебное заседание о признании незаконным подозрения, врученного посмертно человеку, убитому в Одессе радикалом Сергеем Стерненко, не явились ни следователь СБУ, ни представители генпрокуратуры, поэтому в разбирательстве объявили перерыв.

Об этом на своей странице в соцсети написал юрист Андрей Портнов.

"Друзья, информирую, что в сегодняшний судебный процесс о признании незаконным подозрения, врученного семье Ивана Кузнецова, убитого уроженцем Одесской области, гр. Стерненко, 1995 г.р., не явился ни следователь СБУ, ни подчиняющийся Венедиктовой прокурор. В связи с этим в судебном заседании объявлен перерыв на несколько дней", - написал Портнов.

Юрист также напомнил, что сотрудники прокуратуры более двадцати раз не являлись в судебные заседания, в которых Стерненко проходит обвиняемым в делах об обороте наркотиков, пытках, похищении человека, разбойном нападении и вымогательстве.

"Иными словами, государство системно помогает убийце десятками инструментов, начиная от признания его потерпевшим и заканчивая систематической неявкой в суд. Но это временная, случайные правители, передышка. Наше дело маленькое - или убийца переедет в тюрьму или каждый человек в стране будет знать, что сокрытие насилия и убийств - конкретно ваша государственная политика", - заявил Андрей Портнов.

Напомним, что 18 мая Сергея Стерненко, который в 2018 году убил в Одессе человека и ранил другого признали потерпевшим.

Мы также сообщали, что суд обязал Венедиктову отменить незаконное постановление о передаче дела радикала в Главное следственное управление СБУ и вернуть его в Национальную полицию.

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что ей ничего неизвестно о подписании подозрения радикалу Сергею Стерненко, убившему человека в Одессе, и она старается "не погружаться в это дело".