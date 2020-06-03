Еврокомиссия запретила полеты в страны Евросоюза авиакомпаниям из Армении в связи с их несоответствием международным стандартам безопасности.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Так, Еврокомиссия, вчера, 2 июня, обновила список ЕС по безопасности полетов - это список авиакомпаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в Европейском союзе.

Так, в релизе отмечается, что все авиакомпании, сертифицированные в Армении, были добавлены в список после дальнейшей оценки возможностей страны в области контроля за обеспечением безопасности полетов. В список вошли шесть армянских авиаперевозчиков.

"Решение о включении армянских перевозчиков в список безопасности полетов ЕС было принято на основе единогласного мнения членов Комитета по безопасности полетов", - заявила комиссар Еврокомиссии по транспорту Адина Валеан.

Ранее мы писали, что в Европе представили правила авиаперевозок в условиях пандемии. Провожающим и встречающим запретят заходить в терминалы, а персонал аэропортов и пассажиры будут обязаны носить маски. Кроме того, авиакомпании будут стимулировать больных путешественников не приезжать в аэропорты.