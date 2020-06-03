Уже 10 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Вооруженных силах Украины в течение минувших суток. Всего опасной инфекцией заражены 124 украинских военных. Об этом сообщается на странице Командования медицинских сил ВСУ в соцсети.

"По состоянию на 10:00 3 июня в Вооруженных Силах Украины 124 человека болеют острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 125 человек, летальных случаев - 4", - говорится в сообщении.

Уточняется, госпитализированы только два больных коронавирусом - они находятся в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона.

"Восемь человек (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник Вооруженных сил, Запорожская - 2 военнослужащих, Житомирская - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в украинской армии уже четвертый военный умер от коронавируса.

Также мы сообщали, что в ВСУ за сутки коронавирусом заразились 20 военных, половина из них - в Харьковской области.