На высокогорье Карпат продолжается настоящая зима. На горе Поп Иван температура воздуха опустилась ниже нуля градусов и падает снег.

Об этом в среду, 3 июня, написал сотрудник управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак.

"Поп Иван сегодня, зима продолжается, со вчерашнего дня падает снег, ветер перемещает его по территории, видимости нет. Температура -1°", - сообщил спасатель.

Стоит отметить, что по данным ГСЧС региона, по состоянию на 08:30 на горе было облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный, 12 м/сек и на протяжении дня ускорится до 20 м/с. Сегодня спасатели Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение.

Напомним, что синоптики сегодня предвещали дождливую погоду на территории страны.

Ранее мы писали, что в первый календарный день лета на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег, а температура опустилось до показателя в ноль градусов.