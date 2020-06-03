По данным на 3 июня, три народных депутата находятся на больничном из-за коронавируса. Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, как передает УНИАН.

"Сейчас трое народных депутатов, из них два представителя нашей фракции, на больничном в связи с коронавирусом. Это, в принципе, те фамилии, которые звучали в прессе. Это Валерий Божик, Юрий Аристов из нашей фракции и Олег Мейдич - это "Батькивщина", - заявила Кравчук и добавила, что новых случаев заболевания в Раде зафиксировано не было.

"Сейчас все смотрят за симптомами, если нужно, то сдают тесты", - сказала нардеп.

Ранее "Страна" писала о том, что в футбольном клубе "Карпаты" коронавирусом заболело более 30 человек.

Также мы сообщали, что за минувшие сутки в Украине коронавирус выявили у 44 детей и 103 медиков.