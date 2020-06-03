Генеральный директор одного из Директоратов Министерства образования и науки Украины был задержан во время получении взятки в 300 000 гривен. Правоохранители подозревают, что именно эту сумму чиновник требовал за победу в конкурсе, где на кону стояли с 3 миллиона гривен.

Об этом в среду, 3 июня, информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторских работ по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн", - говорится в сообщении ведомства.

Чиновник Министерства образования попался на взятке. Фото: Офис Генпрокурора

Так, при получении $5 000 и 165 000 гривен чиновник был задержан прокурорами совместно с Главным управлением СБУ в г. Киеве и Киевской области и полицейскими.

Чиновник Министерства образования попался на взятке. Фото: Офис Генпрокурора

В помещении Директората Министерства образования и науки Украины стражи порядка проводят обыск. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в 2018 году глава одного из подразделений Минобразования Александр Смирнов присвоил себе 2 миллиона гривен студенческих командировочных.

Ранее мы писали, что в Харькове были задержаны двое мошенников, которые хотели продать должность губернатора области за миллион долларов.