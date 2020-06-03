Протестные настроения американцев из-за смерти 46-летнего темнокожего мужчины Джорджа Флойда дошли до Голливуда.

После поджогов и разграбленных магазинов в Беверли-Хиллз, протестных манифестаций в Бруклине и Манхэттене, погромы "Черного майдана" перешли в район Лос-Анджелеса, который у многих ассоциируется с киноиндустрией, красной дорожкой и звездами.

Кино-район захватили темнокожие американцы, враждебно настроенные к стражам правопорядка. В их руках плакаты "Жизни темнокожих важны", "Незаконных людей не бывает".

В руках одного из мужчин - фигура скелета с темным лицом. Вероятнее всего, это образ погибшего Флойда, права которого сторонники отстаивают после его смерти.

На телах протестующих - татуировки, на лицах - защитные маски от коронавируса.

Толпы скандируют "справедливость", "правосудие", "свобода", "нет расизму".

Многие американцы взобрались на автомобили. На одном мужчине футболка с изображением Иисуса Христа. За колонной протестующих наблюдают жители домов. Они снимают на камеры смартфонов все, то происходит.

Еще один активист, который сидит на дверцах автомобиля, держит в руках плакат с требованием не молчать.

Выразить приверженность идеям протестующих можно прикрепив на автомобиль яркий лист А4 с хэштегами "Покойся с миром Джордж Флойд" и "Жизни черных важны".

Похоже, многие активисты выбрали такой способ езды в авто, чтобы можно было лучше обозреть ситуацию на улице.

Призывы ликвидировать расизм и нетерпимость звучат на других языках.

"Нет справедливости - нет мира", - еще одно популярное требование на улицах Лос-Анджелеса.

Девушка с плакатом протестует на крыше автомобиля, улица в дыму, словно от дымовых шашек.

На плакате у девушки - предсмертные слова Флойда "Я не могу дышать".

На улицах также можно встретить людей в одежде, дизайн которой посвящен трагической смерти Флойда. Например, этот молодой человек с дредами в бандане и черной пайте с надписью "Я не могу дышать".

Интересно, что передвигаются американцы - кто на роликах, кто на скейтах, есть мотоциклисты и велосипедисты.

Призыв остановить произвол полиции объединил американскую молодежь, независимо от цвета кожи.

К толпе протестующих примкнули те, кто протестует против разделения семей мигрантов на американо-мексиканской границе. "Больше никаких детей в клетках".

На плакатах есть и такая надпись: "Если думаешь, что тяжело дышать в маске, представь какого быть темнокожим в Америке".

Судя по собравшимся здесь, проблема дискриминации темнокожих так или иначе затронула многих людей.