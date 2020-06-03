Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который на днях задекларировал девять женских сумочек, заявил о своем намерении побороться за кресло мэра Киева. Об этом он написал на своей странице в соцсети, указав, что станет одним из участников партийного праймериз.

"Несмотря на достаточно живой интерес киевлян и журналистов, хочу сообщить: я иду на партийный праймериз. Я чувствую очень мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести", - заявил нардеп.

Также Тищенко призвал всех участников праймериз вносить конструктивные предложения и свежие идеи.

"И независимо от того, кто победит среди нас, победу прежде всего одержат киевляне, которые поддержат партию "Слуга народа" на выборах в Киевсовет и кандидата на должность городского головы", - добавил Тищенко.

Он отметил, что поддерживает "новые подходы, новые и честные правила, новые идеи и смыслы", и заявил, что уже отправился "агитировать коллег и делиться своими наработками".

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг принадлежащего нардепу Тищенко элитного ресторана "Велюр", который несмотря на карантин и запрет на работу общепита продолжал принимать гостей.

В сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как из заведения выходят люди - политики и бизнесмены. После этого заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о том, что Владимир Зеленский имел очень непростой разговор с нардепом Тищенко.

Так же мы писали, что на Банковой рассказали, будут ли выдвигать в мэры Киева Тищенко после скандала с "Велюром".