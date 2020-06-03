Еще 483 новых случая коронавируса выявлено в Украине за минувшие сутки. Среди новых заболевших - 44 ребенка и 103 медика. Об этом во время брифинга 3 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 483 человека, из них 44 ребенка, а также 103 медработника. Были госпитализированы 152 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. При этом выздоровели 362 человека", - сообщил глава Минздрава.

По состоянию на 09:00 3 июня всего за время эпидемии в Украине зафиксировано 24 823 случая коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ Украины сообщили о связи повышенного давления и заболеваемости коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Минздраве вычислили, в каком возрасте украинцы чаще заражаются коронавирусом.