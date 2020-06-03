В украинской армии скандал - с наблюдательного пункта на границе с Крымом пропал солдат-десантник. Командование ВСУ через сутки с момента исчезновения заявило, что его похитили россияне.

После чего Россия опубликовала видео, на котором солдат, находясь в состоянии опьянения, сам идет в руки пограничникам. А потом и дает признательные показания.

Разбирали эту странную историю.

"Его похитили". Версия Украины

31 мая, после полудня, командование десантно-штурмовых войск опубликовало тревожное сообщение.

"Вчера, 30 мая 2020, около пяти часов утра, на одном из объектов в районе временно оккупированного Крымского полуострова было обнаружено отсутствие военнослужащего 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

С момента обнаружения исчезновения военнослужащего сразу были приняты розыскные мероприятия, однако результатов они не дали.

По предварительной информации, военнослужащий мог быть похищен. Неподалеку от места размещения военнослужащих были обнаружены следы борьбы.

Подчеркиваем, что личный состав, задействованный к несению службы в данном районе, имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На наблюдательных постах дежурит несколько военнослужащих. Амуниция и оружие пропавшего военнослужащего - в наличии", - заявили в ДШВ.

То есть, намекают в командовании, речь идет о похищении, так как неподалеку от места, где размещались военные, нашли "следы борьбы".

Правда, этих следов не показали. И не объяснили, почему в расположении осталось оружие и амуниция похищенного солдата. Потом уже уточнили, что зовут бойца Евгений Добринский и что служит он в 13-м батальоне 95-й бригады десантных войск.

После появления этой информации многие украинские СМИ начали говорить о похищении солдата, как о свершившемся факте.

Еще ранее об этом написал главред "Цензора" Юрий Бутусов. Он заявил, что "вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует".

"В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным!", - рассказал свою версию событий Бутусов.

По мнению Бутусова, боец в тот момент имел статус часового на наблюдательном пункте "Берлога", который стоит на передовой.

Вопрос, почему Добринский, если верить Бутусову, заступил на пост не вооруженным и без амуниции, был на тот момент главным в этой истории. Как такое вообще могло быть? Зачем солдату на передовой разгуливать без того, от чего зависит его безопасность и жизнь?

Есть и другие вопросы. Как так могло совпасть, что Евгения, после того как он вышел безоружным на вахту, немедленно похитили? И почему другие военные ничего не видели и не вмешались?

В общем, очень странная история. Но вскоре появилось и другое объяснение.

"Курили травку". Версия ФСБ

Вчера, 2 июля, Федеральная служба безопасности опубликовала свою версию событий. Снабдив ее сразу двумя видео.

На первом Евгений Добринский, опустив глаза вниз, рассказал, что 29 мая был в увольнении. И отправился в соседний поселок Сиваш за сигаретами. Там он повстречал местных жителей, выпивающих на остановке, и присоединился к празднеству - да еще и покурил "травки".

Празднество продлилось до следующего утра. Затем, с полным пакетом анаши, полученной у местных, будучи в состоянии сильнейшего опьянения, направился куда глаза глядят. Как оказалось - подошел прямо к позициям россиян, которые его и задержали.

"29 мая около 22:00–23:00 пошел в село Сиваш за сигаретами, где встретил компанию местных, которые распивали алкоголь на остановке, они меня позвали. Я к ним пришел и начал с ними выпивать, курили травку. И еще мне дали, я в карман положил", - рассказал Евгений Добринский.

Далее фсбшники показали, как украинский солдат в явно неадекватном состоянии, в расстегнутой куртке и с расставленными в стороны руками, идет по рельсам, навстречу ему подходят россияне и уводят. Сопротивления он при этом не оказывает. То есть, если верить ролику, никакого похищения не было.

ФСБ открыло против Евгения уголовное дело по статье 322 УК России - незаконное пересечение границы.

"В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу", - говорят в пресс-службе ведомства.

"Там должна быть панама". Реакция Украины

В командовании десантных войск уже объявили российское видео фейковым, а допрос Евгения Добринского - постановкой, поскольку на солдата было оказано давление.

"Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", - заявили в ДШВ.

Отметим, что и само командование сообщило о "похищении" своего солдата только через сутки.

Также в командовании обратили внимание, что украинские военные сейчас носят специальные панамы, а не фуражки.

"При постановке видео (опубликовано через несколько дней), режиссерами ФСБ не учтены важные детали, которые свидетельствуют о его недостоверности. Головным убором формы одежды в данном разделе определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему", - заявляют десантники.

Речь, видимо, о вот такой панаме, которую в 2015 году приняли "на вооружение" ВСУ.

Впрочем, свою версию событий в украинской армии все равно не пояснили. А также не ответили на вопрос, как боец мог оказаться без оружия и амуниции.

Версия ФСБ хотя бы объясняет этот феномен - по словам Добринского с видеоролика, он находился в увольнительной. Пока украинская сторона этого факта не комментирует и официально не говорит - в отпуске был боец или стоял на часах. Или вообще отдыхал после вахты. И пока это ключевой вопрос.

Тем временем Бутусов, который ранее утверждал, что Евгений был похищен, резко изменил свое мнение.

"Дааа... История с "похищением" солдата 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского обернулась большим позором...

Напомню, первоначально Военная служба правопорядка заявила, что Добринский "был похищен".

А затем командование десантно-штурмовых войск заявило, что Добринский был похищен, а на земле обнаружены "следы борьбы". При этом КДШВ отметило, что Добринский нес службу с оружием.

И вот мы посмотрели запись и какие выводы можно сделать из этой записи и слов солдата:

1. Евгений Добринский, судя по всему, был неадекватен и двигался под воздействием алкоголя или наркотиков. Добринский не был похищен. Он не оказывал сопротивления врагу. Печально. Добринский из Ровенской области, единственный сын у матери, его ждет жена с маленьким ребенком... В любом случае он не достоин находиться в рядах ВСУ.

2. Добринский говорит, что не был на задании, и потому был не вооружен. А ВСП и КДШВ заявили, что он был на задании и нес службу на наблюдательном пункте - то есть оставил там свое оружие. Если Добринский не был в карауле, значит следует изучить действия боевого охранения, которое пропустило его к врагу по какой-то причине. Если Добринский был в карауле и незаметно перешел к врагу, значит проблемы есть в организации службы", - написал главред "Цензора".