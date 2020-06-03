В МВД на днях заявили о масштабной недостаче зерна в Госрезерве на сумму более 800 млн грн. Ее выявил аудит, назначенный после заявлений экс-руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, который после своего увольнения сообщил, что большая часть имущества Госрезерва существует лишь на бумаге.

Кроме того, в МВД сообщили, что обнаружили и интересные цистерны с нефтепродуктами - фактически пустые, но для щупа, который во время проверок показывал, что они полные, была приварена специальная труба, заполненная нефтепродуктами.

Но всенародную известность эта история получила после комментария советника главы МВД Михаила Апостола, который сообщил, что "почти 2700 вагонов зерна в Госрезерве съели мыши".

Многие восприняли это заявление буквально и соцсети наполнились троллингом относительно хитрых и прожорливых грызунов, которые опустошили "закрома родины". Интересовались также именами и фамилиями этих "мышей".

Карикатура из соцсетей

Также знатоки подсчитали, что для пожирания 2700 вагонов зерна потребовался бы миллион мышей.

"Страна" разобралась, что происходит в Госрезерве.

Недостача зерна и пустые цистерны

На минувших выходных советник министра внутренних дел Михаил Апостол на своей странице в Facebook написал о недостаче зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, на сумму более 800 млн.грн.

В частности, в структуре Госрезерва в Черткове Тернопольской области зерно, которого не досчитались, могло бы поместился в более чем 150 вагонов-зерновозов. Всего же речь идет о почти 2700 вагонах зерна. Нехватку обнаружили во время аудита.

"Почти 2700 вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве "съели мыши". Сумма убытков более 800 млн.грн. Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита.

Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов-зерновозов" - написал Апостол.

Экс-руководитель Госрезерва Ярослав Погорелый, о котором упомянул советник министра МВД, был уволен Кабмином 13 мая. После этого он дал интервью, в котором рассказал, что Госрезерв заполнен лишь на 3% от своего максимума, часто продукцией непригодного качества. По словам Погорелого, большая часть имущества Госрезерва существует лишь на бумаге, а на самом деле разворована и продана. После этого начали аудит.

Позже Михаил Апостол сообщил, что Нацполиция открыла уголовное производство по ч.5 ст. 191 УК Украины (растрата). Проводится расследование и не только по недостаче зерна. Также ему пришлось объяснить, что оборот "съели мыши" был иронией. И что эти "мыши" будут обязательно обнаружены и наказаны.

Также советник МВД поделился подробностями масштабной недостачи. Речь идет не только о сотнях тысяч тонн разворованного зерна, но и о недостаче нефти.

"Относительно информации, предоставленной в интервью бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого об обнаруженной аудиторской службой кричащей недостаче, в том числе зерна на сумму более 800 млн.грн. Полиция начала производство по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. В случае подтверждения фактов, виновных ждет суровое наказание.

В первую очередь по присвоению государственного имущества. То есть определенный товар по документам на складах есть, но при проверке выясняется, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 000 тонн зерна, на другом - почти 20 000, на третьем - 112 000 тонн. Вот уже 150 000 тонн зерна, которые якобы у нас есть, но на самом деле уже давно разворованы и проданы.

Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа было приварена труба, и только она была заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна стояла пустой. Такие изобретения. И многие другие, которым правоохранители дадут оценку. Это только начало обнародования информации".

"Мыши съедают все - начиная от зерна и заканчивая консервами"

Как рассказал источник "Страны", на Госрезерв до последнего времени влиял ныне покойный депутат Валерий Давиденко. Агропредприятиям предлагали заключать контракты по продаже зерна в Госрезерв, но откат был 60%.

После его смерти начались торги за это ведомство. Параллельно идет борьба за "своего" министра аграрной политики. Пока самые высокие шансы поставить своих людей и на министра, и на руководителя Госрезерва у владельца компании "Кернел" Андрея Веревскового, активничает также Юрий Косюк ("Мироновский хлебопродукт").

Депутат Киевского областного совета, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал "Стране", что Госрезерв всегда был "черной дырой".

"Уровень воровства там даже не 20%, это миллиарды гривен в год. В последние годы в Госрезерв много чего закладывалось, но практически никогда ничего не доставалось, мыши съедали все - начиная от зерна и заканчивая консервами.

Хотя на самом деле в Госрезерв чаще всего закладывали товар только по документам, в реальности товаров не было, или они были в очень небольших количествах, для отвода глаз. Схем несколько. К примеру, закладывали по документам товар, который потом, якобы, портился и следом утилизировался. Самого товара изначально не было, закупки были формальными, деньги шли через "свои" фирмы и затем оседали в карманах руководства Госрезерва. Еще одна схема - товар завозился на склады, затем по бумагам утилизировался, а на самом деле распродавался.

В последние годы стали работать острожное. Создавались многочисленные фирмы-прокладки, и им отдавали на хранение товар из Госрезерва. Затем Госрезерв, якобы, проводил аудит, и обнаруживал огромные пропажи, о чем сообщал правоохранительным органам. То есть, сами работники Госрезеврва формально были ни при чем. Начиналось расследование, но фирмы-прокладки к тому времени просто исчезали.

Но на моей памяти было только одно громкое дело - так называемое, сахарное. Тогда Госрезерв заваливал розницу дешевым сахаром, чем обваливал цены на рынке в течение полугода. Но оно так ничем и не закончилось.

Тут стоит отметить, что без полиции в Госрезерве никогда ничего не делалось, местные правоохранители всегда были в доле. И они же, если что, помогали спускать дела на тормозах. Поэтому нынешние откровения правоохранителей по поводу зерна и мышей выглядят, как минимум, странно. Тем более, что этот скандал раскручивается практически в одно время с разборками в Броварах. Такое впечатление, что хотят переключить внимание общественности на другое броское дело", - рассказал Алексей Дорошенко.