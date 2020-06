В США продолжаются массовые беспорядки после смерти темнокожего Джорджа Флойда.

В сорока городах ввели комендантский час, мобилизовали национальную гвардию. Днем во многих штатах проходят протесты, ночью - мародерства. По данным СМИ, как минимум 11 человек уже погибли, ранены десятки человек.

Тем временем Трамп призвал местные власти задействовать уже не просто Нацгвардию, а военных. Его же оппоненты в Сенате попытались провести резолюцию, которая осуждала бы жесткие действия президента в ходе беспорядков, но она провалилась.

Собрали главную информацию, а также фото и видео того, что происходит в США на сегодняшний день.

К 3 июня в ходе беспорядков погибли минимум 11 человек. Они были из Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.

В общем, достаточно красноречивая география протестов.

В Луисвилле в перестрелке был убит владелец барбекю-ресторана. В Давенпорте были убиты два участника протестов. В Сент-Луисе мародеры застрелили отставного сотрудника полиции. Десятки человек были ранены.

Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке, участвующих в беспорядках, "сбродом и неудачниками "и призвал власти штата задействовать подразделения Национальной гвардии для помощи полиции.

"Нью-Йорк, задействуйте национальную гвардию. Сброд и неудачники разрывают город на части. Действуйте быстро!" - написал он в Твиттер.

Нацгвардия дислоцирована в каждом штате. Части подчиняются губернаторам и президенту. Она может быть задействована в чрезвычайных ситуациях. По словам Трампа, в резерве, который можно использовать уже сейчас, 350 тысяч бойцов.

Кроме того, президент заявил, что если губернаторы не станут активнее использовать Нацгвардию, то он прикажет ввести в города армию и тяжелую технику.

"Если город или штат отказывается предпринимать действия, нужные для защиты жизни и собственности их жителей, я сам разверну там Вооруженные силы США и быстро решу проблему", - заявил Трамп.

После этих заявлений президента представители Демократической партии в Сенате попытались добиться принятия резолюции, осуждающей действия Трампа. Ему вменялась санкция применять слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих на площади Лафайет перед Белым домом. Но в итоге резолюция была заблокирована республиканским большинством.

Тем временем ареной мародерства и грабежей становятся уже крупнейшие города США.

В Нью-Йорке на ближайшую неделю объявили комендантский час с 20:00 до 05:00.

Но протесты не окончились, и погромы также продолжаются.

В сети выкладывают сотни видео грабежей и мародерства. Как пишет русскоговорящий гид из Нью-Йорка под ником "Дениссамсебесказал", "лутеры" (от слова loot - добыча), грабящие каждую ночь город, делятся на три типа.

"Одни организованные. У них есть разведка, наблюдатели, силовики и водители. Разведчики пользуются прокатными электоскутерами и приезжают к точке первыми. За ними подтягиваются наблюдатели, которые следят за прибытием полиции. Потом приезжают водители на машинах с левыми номерам и силовики, которые ломают и бьют витрины, выносят содержимое и грузят в машины. Обычно магазин полностью выносят за 2-3 попытки.

Вторые перемещаются группами и нападают на все, что подвернется под руку. Часто идет позади радикалов, которые бьют витрины магазинов на своем пути, лезут через разбитые стекла внутрь и берут все, что можно схватить. Часто они приезжают из других штатов.

Третьи не организованы и ходят по городу, готовые присоединиться к любому беспорядку, будь то поджог машин, нападение на копов или грабеж магазинов".

"Все три категории не имеют никакого отношения к протестующим и просто прикрываются ими в целях наживы, оправдывая свои действия якобы справедливостью и возмездием. По сути они обычные преступники, выдающие себя за идейных борцов", - пишет гид из Нью-Йорка.

По его словам, полиция практически не реагирует на мародерство.

Нью-Йорк 1 июня 2020 года

А вот на видео видно, как грабители приехали в район Сохо в Нью-Йорке на Rolls-Royce минимум за 350 тыс долларов. Видео обнародовал фотожурналист NBC.

Также он обнародовал видео, как полиция перекрыла Манхэттен после комендантского часа.

