Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая из-за карантина сократила сотрудников и флот, с 1 июня также поменяла тарифный концепт. Предприятие намерено перейти к одной тарифной сетке в эконом-классе и одной - в бизнес-классе. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Этот будет новый продукт с новыми техниками в ценообразовании. Но, безусловно, мы сохраняем привлекательность наших тарифов с точки зрения цены", - сообщили в авиакомпании.

Согласно новой концепции, при изменении даты вылета на более поздний период проводится проверка наличия мест в соответствии с примененным в оригинальном билете тарифом.

Таким образом, не применяются штрафные санкции и сервисный сбор, однако, возможно, придется заплатить сумму разницы в тарифе.

Также уточняется, что МАУ возместила пассажирам стоимость неиспользованных билетов за период с 17 марта по 25 мая на общую сумму 9,9 млн долларов.

"По возврату средств в целом обратились на сумму 29,7 млн ​​долларов (с 17 марта по 25 мая), из которых оформление промокода - на сумму 15 млн. долларов, получили возврат средств на 9,9 млн долларов", - сказали в МАУ.

Промокод гарантирует возвращение полной стоимости неиспользованного билета (его части) или неиспользованной услуги и дает дополнительный бонус в размере 25% от стоимости, который пассажир может использовать при оплате новой покупки.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина возобновит международные авиаперелеты с 15 июня и публиковала список стран.

Также мы сообщали, что Иран не спешит возвращать Украине черные ящики сбитого лайнера МАУ.