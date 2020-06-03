Во время сегодняшнего заседания Рада может поддержать повышение ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения, и выступить за то, чтобы разрешить украинцам менять отчество.

Об этом гласит повестка рабочего дня парламента на среду, 3 июня.

Так, сегодня депутаты рассмотрят законопроект №2450 о праве физического лица на смену отчества. Кроме этого народные избранники могут одобрить законопроект №2013 о повышении размера стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Также нардепы планируют рассмотреть законопроект №2697, который призван усилить ответственность пешеходов за нарушение ПДД, №2694 относительно использования световозвращающих элементов пешеходами и №2696 об использовании световозвращающих элементов участниками дорожного движения.

Вдобавок к этому депутаты могут рассмотреть ряд проектов постановлений, в частности, №2601 о создании ВСК ВР по вопросам защиты прав инвесторов, №3456 об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору председателя Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Сегодня нардепы так же планируют рассмотреть вопросы ратификации, в частности, законопроект о присоединении Украины к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной автомобильной перевозки грузов об электронной накладной.

Напомним, что еще в феврале украинцев взбудоражила новость о том, что депутаты планируют разрешить менять отчество - вплоть до того, что можно будет брать его не по отцу, а по матери. И хоть в тексте законопроекта №2450, который сегодня будут рассматривать в Раде, нет прямого упоминания о "матчествах", но по факту они будут разрешены.

Ранее мы писали, что вчера парламент упростил процесс ввоза вакцин для военнослужащих и лекарств для тяжелобольных в Украине.