Пентагон направил 1 600 американских военнослужащих в окрестности Вашингтона для пресечения беспорядков, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.

Об этом в среду, 3 июня, заявил представитель вооруженных сил США Джонатан Хоффман, передает Reuters.

"Солдаты регулярных войск размещены на военных базах в вашингтонской агломерации, но не в самом Вашингтоне", - уточнил официальный представитель Пентагона.

Он сказал, что войска находятся в режиме повышенной боеготовности, но пока не помогают местным властям поддерживать порядок в регионе. По словам Хоффмана, в число военнослужащих, задействованных в операции, входят военная полиция, инженеры, а также пехотный батальон.

Напомним, что в США массовые беспорядки и погромы привели к гибели минимум 11 человек. Большинство из них - афроамериканцы.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп требует от властей Нью-Йорка ввести в штат Национальную гвардию, чтобы подавить протесты. В противном случае он пообещал задействовать армию.