Данные на утро 3 июня. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 823 человек
По состоянию на утро среды 3 июня, в Украине выявили уже 24 823 случая коронавируса. Вчера, 2 июня, сообщалось о 24 340 пациентах с Covid-19. Таким образом за сутки в стране зафиксировали 483 новых пациентов.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 3 июня в Украине 24823 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 1 050 случаев;
Волынская область - 959 случаев;
Днепропетровская область - 950 случаев;
Донецкая область - 166 случаев;
Житомирская область - 780 случаев;
Закарпатская область - 1 236 случаев;
Запорожская область - 463 случая;
Ивано-Франковская область - 1 465 случаев;
Кировоградская область - 523 случая;
г. Киев - 3 133 случая;
Киевская область - 1 652 случая;
Львовская область - 1 830 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Николаевская область - 295 случаев;
Одесская область - 913 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Ровенская область - 1 873 случая;
Сумская область - 174 случая;
Тернопольская область - 1 200 случаев;
Харьковская область - 1 131 случай;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 469 случаев;
Черновицкая область - 3 442 случая;
Черкасская область - 416 случаев;
Черниговская область - 203 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 61 138 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве опубликовали карту больных с коронавирусом по каждой области Украины.