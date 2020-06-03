По состоянию на утро среды 3 июня, в Украине выявили уже 24 823 случая коронавируса. Вчера, 2 июня, сообщалось о 24 340 пациентах с Covid-19. Таким образом за сутки в стране зафиксировали 483 новых пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 3 июня в Украине 24823 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 1 050 случаев;

Волынская область - 959 случаев;

Днепропетровская область - 950 случаев;

Донецкая область - 166 случаев;

Житомирская область - 780 случаев;

Закарпатская область - 1 236 случаев;

Запорожская область - 463 случая;

Ивано-Франковская область - 1 465 случаев;

Кировоградская область - 523 случая;

г. Киев - 3 133 случая;

Киевская область - 1 652 случая;

Львовская область - 1 830 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Николаевская область - 295 случаев;

Одесская область - 913 случаев;

Полтавская область - 272 случая;

Ровенская область - 1 873 случая;

Сумская область - 174 случая;

Тернопольская область - 1 200 случаев;

Харьковская область - 1 131 случай;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 469 случаев;

Черновицкая область - 3 442 случая;

Черкасская область - 416 случаев;

Черниговская область - 203 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 61 138 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве опубликовали карту больных с коронавирусом по каждой области Украины.