В украинском бюджете не предусмотрены деньги на функционирование Исполнительного комитета Национального совета реформ, которым с недавнего времени руководит Михаил Саакашвили.

Об этом в среду, 3 июня, заявили в Государственном управлении делами в ответ на запрос "Украинских новостей".

"Положением о Национальном совете реформ, утвержденное Указом президента Украины от 13 августа 2014 года №664, предусмотрено, что председатель и другие члены Национального совета реформ принимают участие в его работе на общественных началах. Организационно-техническое обеспечение деятельности Национального совета реформ производится Офисом президента Украины, Государственным управлением делами (в рамках компетенции). Сообщаем, что Государственным управлением делами расходы на обеспечение деятельности Национального совета реформ… не планировались и не производились", - говорится в документе.

В бюджете нет денег на оплату работы комитета по реформам Саакашвили. Фото: Украинские новости

Напомним, что председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Саакашвили стал 7 мая.

Ранее мы писали, что идея сделать грузинского политика ответственным за реформы в Украине принадлежала президенту Владимиру Зеленскому. Так, глава государства ожидает, что Саакашвили займется реформой таможни.