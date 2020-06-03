В парламентской фракции "Слуга народа" не рассматривают возможность отставки Кабмина Дениса Шмыгаля из-за эпидемии нового коронавируса и экономического кризиса.

Об этом во вторник, 2 июня, в комментарии изданию LB заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Я не думаю, что пора менять Кабмин. Могут быть какие-то изменения отдельных министров. Как оказалось, это можно делать и после месяца их работы. Но изменения в Кабмине во время коронавируса, во время экономического кризиса могут закончиться политическим кризисом. Потому что если не формируется в течение месяца Кабмин, если коалиция не выдвигает его, нет голосов, то это перевыборы", - заявила Кравчук.

В то же время депутат заявила, что во фракции многие нардепы недовольны работой некоторых министров, которые не приходят на заседания Комитетов парламента и не отчитываются о своей деятельности.

"Правительство Шмыгаля немножко закрылось в своем мире. Есть много критики, которую я слышала от депутатов о том, что министры не приходят на заседания Комитетов, не отвечают на запросы, не участвуют в каких-то рабочих группах, о чем-то депутаты узнают из соцсетей. Стало уже понятно, что будут критические вопросы, когда мы получили программу правительства. Я понимаю, что Кабмин в течение месяца должен подать эту программу и надо было успеть, чтобы сохранить эти дедлайны. Но само содержание программы не удовлетворило ни один Комитет, и ее отправили на доработку", - добавила Кравчук.

Напомним, что недавно депутаты от "Слуги народа" предложили заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству, который состоится в пятницу. Также вчера Рада начала сбор подписей за отставку чиновника.

Ранее мы писали, что в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будут голосовать за программу нового Кабинета министров Дениса Шмыгаля. В частности из-за того, что в ней нет ни слова о восстановлении мира на Донбассе.