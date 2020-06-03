В США массовые беспорядки и погромы, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, привели и к другим жертвам среди населения.

Как выяснилось, в ходе протестов погибли уже как минимум 11 человек, большинство из которых - афроамериканцы. Об этом сообщает агентство АР.

Трагические случаи произошли в Чикаго, Детройте, Индианаполисе, Омахе, Сент-Луисе, Дэвенпорте, Окленде, Миннеаполисе и Луисвилле. Число раненых пока определить невозможно, речь может идти о сотнях человек.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда стала поводом к протестам, не утихающим в США последние несколько дней. Он умер после жесткого задержания полицейскими Миннеаполиса. По последним данным, более чем в 40 городах США введен комендантский час, в трех - режим ЧС. Около 5 000 бойцов национальной гвардии мобилизованы в 15 штатах и самом Вашингтоне.

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