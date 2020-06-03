В Киеве, со среды 3 июня было частично ограничено движение автотранспорта по Столичному шоссе. Ограничения, по предварительной информации, могут продлиться до 7 июня.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора" в соцсети.

"На Столичном шоссе специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут ремонтировать трубопровод. Работы начнут в ночь на среду 3 июня.

По предварительным планам, ремонт продлится до 7 июня. Впрочем, точное время будет известно после оценки масштабов замены трубопровода. Во время работ движение будет частично ограничено в двух крайних левых полосах.

Работать тепловики будут вблизи развязки возле станции метро "Выдубичи" в направлении выезда из города", - уточнили в "Киевавтодоре".