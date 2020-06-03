После ослабления коронавирусного карантина тысячи украинцев устремились на морские пляжи и берега рек и озер. Однако это может быть чревато новыми угрозами для здоровья.

Так, например в Одессе, где 28 мая выпала двухмесячная норма осадков, нельзя купаться на всех городских пляжах по причине грязного моря. Это стало ясно после проверки качества морской воды, проведенной специалистами областного лабораторного центра Минздрава Украины. О чем пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

По результатам лабораторных исследований морская вода в черте города не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.

"Пробы морской воды были отобраны в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах Одессы, Лиманского, Овидиопольського районов. 98 проб - на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические показатели. По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам", - заявили врачи.

В связи с этим одесситам и гостям города рекомендуется "воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения" с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве опубликовали карту больных с коронавирусом в каждой области.