Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) пока не планирует назначать новые выборы на округе №208 Черниговской области, от которого в Верховную Раду прошел погибший в Киеве Валерий Давиденко.

Об этом сообщил глава ЦИК Олег Диденко, сославшись на "отстутствие юридических оснований".

По его словам, выборы на этом округе не могут быть назначены из-за того, что ЦИК до сих пор не получила документы, подтверждающие смерть Давиденко.

"Обращаются представители СМИ с просьбой прокомментировать назначение выборов в одномандатном избирательном округе №208. Хочу обратить внимание, что по состоянию на сейчас в ЦИК не поступало ни одного документа, который бы удостоверял факт досрочного прекращения полномочий народного депутата", - заявил Олег Диденко, как передает РБК-Украина.

Он также добавил, что сейчас в госбюджете на 2020 год отсутствует финансирование промежуточных выборов.

"Вопрос назначения промежуточных выборов в округе №208 должен решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов", - отметил Диденко.

Ранее "Страна" в материале "Андрей Богдан, 2 миллиарда и продажа бизнеса" выясняла, что могло стать причиной гибели нардепа Давиденко.