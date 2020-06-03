Вчера, 2 июня, Сенат США отклонил резолюцию, в которой предлагалось осудить действия главы Белого дома, направленные на подавление массовых беспорядков в стране, вспыхнувших после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл заблокировал резолюцию демократов, осуждающую президента США Дональда Трампа за подавление протестов возле Белого дома.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер предлагал принять резолюцию по ускоренной процедуре, но Митч Макконнелл заблокировал это предложение, как передает Интерфакс.

"Поддерживают ли они (сенаторы - Ред.) применение президентом слезоточивого газа против людей, в том числе семей, которые мирно протестуют в общественном парке?", - спросил Шумер.

В резолюции предлагалось осудить Трампа за то, что он "приказал федеральным офицерам использовать газ и резиновые пули против американцев, которые мирно протестовали на площади Лафайет в Вашингтоне в ночь на 1 июня 2020 года, тем самым нарушив конституционные права протестующих".

Напомним, что Трамп ранее призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого части Национальной гвардии.

"Если город или штат откажутся принять меры, необходимые для защиты жизни людей и их жилья и имущества, то я быстро за них решу проблему, направив военных", - предупредил президент США.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США похвалил себя и силовиков за подавление "черного Майдана".