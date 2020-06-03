Власти Черногории официально объявили о том, что эпидемия коронавируса в стране благополучно преодолена и можно возвращаться к нормальной жизни - без масок и жестких ограничений.

Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии, поскольку за 28 дней минувших новых случаев заболевания в стране не выявили, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели.

Об этом передает Радио Свобода.

И хотя власти Черногории еще в конце мая заявили, что стали первой страной в Европе, преодолевшей Covid-19, официально о конце эпидемии пообещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня.

Решением правительства в Черногории разрешена деятельность театров и кино, также свадьбы и другие собрания с участием не больше 200 человек.

Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированных не превышает 25 человек на 100 000 населения (Украины в этом списке нет - Ред.).

Власти соседней Сербии выразили возмущение, поскольку страна тоже не попала в список 120-ти государств, чьим граждан разрешен въезд в Черногорию без тестирования на Covid-19 и 14-дневного карантина.

В Черногории из 600 тысяч жителей было зафиксировано 324 инфицированных коронавируса, 9 человек пумерли. Первый случай коронавируса в Черногории зарегистрировали 17 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве выяснили, в каком возрасте украинцы чаще заражаются коронавирусом.