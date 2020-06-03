Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 3 июня

В Минздраве показали, в каких областях больше всего заболевших коронавирусом украинцев. За последние сутки заразились еще 483 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 050 (657 выздоровели)

Волынская область - 959 (278 выздоровели)

Днепропетровская область - 950 (267 выздоровели)

Донецкая область - 166 (97 выздоровели)

Житомирская область - 780 (472 выздоровели)

Закарпатская область - 1 236 (434 выздоровели)

Запорожская область - 463 (258 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1 465 (862 выздоровели)

Киев - 3 133 (756 выздоровели)

Киевская область - 1 652 (418 выздоровели)

Кировоградская область - 523 (403 выздоровели)

Луганская область - 49 (40 выздоровели)

Львовская область - 1 830 (457 выздоровели)

Николаевская область - 295 (182 выздоровели)

Одесская область - 913 (231 выздоровел)

Полтавская область - 272 (253 выздоровели)

Ровенская область- 1 873 (993 выздоровели)

Сумская область - 174 (147 выздоровели)

Тернопольская область - 1200 (948 выздоровели)

Харьковская область - 1 131 (467 выздоровели)

Херсонская область - 179 (161 выздоровел)

Хмельницкая область - 469 (259 выздоровели)

Черкасская область - 416 (320 выздоровели)

Черновицкая область - 3 442 (1017 выздоровели)

Черниговская область - 203 (63 выздоровели).

"Подтверждено 24 823 случаев COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая. На амбулаторном лечении находится 17 227 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 7 596 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 292 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине 381 552 образцы исследованы методом ПЦР и 21931 образец - методом ИФА.

Напомним, Минздрав обнародовал обнадеживающую статистику по коронавирусу и количество ежедневно проводимых тестов ПЦР.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил о заражении коронавирусом, собирается 24 июня посетить Москву, чтобы в качестве гостя принять участие в параде в честь 75-летия Победы.