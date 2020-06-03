В Париже во вторник вечером прошла несогласованная акция против полицейского насилия и расизма. Для ее разгона полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает РИА Новости.

В акции приняли участие около 15 тысяч человек. Поначалу люди вели себя мирно, скандируя речевки у здания суда на окраине столицы. Затем часть протестующих пошла глубже в город, где уперлась в полицейский кордон, а часть стала оскорблять и провоцировать полицию, дежурившую на трамвайном кольце.

В результате полиция была вынуждена несколько раз применить слезоточивый газ. В ответ в стражей порядка полетели бутылки и мусор. Также протестующие принялись возводить баррикады из прокатных велосипедов и самокатов посреди проезжей части, а потом подожгли их. Некоторые стали камнями и молотками бить витрины.

Ранее "Страна" писала, что в США участников аналогичного протеста у Белого дома разогнали газом и резиновыми пулями.

Также мы рассказывали, что в США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов, устроенных протестующими.