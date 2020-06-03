Детским спортивным школам и кружкам в Киеве разрешили возобновлять работу с первого июня.

Об этом сообщил советник мэра Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко, передают "Украинские новости".

"Относительно учреждений физической культуры и спорта, мы запустили их, все- таки, с 1 числа. Они могут открываться", - заявил он. Вопрос открытия детских лагерей власти города рассмотрят после первого июля.

Известно также, что более сотни детских садов открылись в Киеве первого июня. Вместо запланированных 34 тысяч, родители привели только 18 тысяч детей. Ко второму числу были открыты уже более 80% всех 600 детсадов в столице.

Тем временем некоторые детсады еще делают ремонт, другие только готовятся к открытию.

Напомним, киевлянам, у которых дети ходят в детские сады, в родительском чате пришло оповещение от садиков, в которых предлагается еще раз подумать перед тем как отправлять туда своего ребенка. Детей с температурой выше 37,2 в детский сад пускать не будут. То же касается и таких симптомов как кашель, насморк и других признаков плохого самочувствия. При передаче ребенка воспитателю все родители обязаны быть в масках и перчатках.

Как сообщала "Страна", под зданием Офиса президента Украины началась акция протеста родителей, которые выступают против обязательной вакцинации своих детей и запрета в случае непрививки посещать школы и детсады.