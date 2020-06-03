Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ Сергей Борисевич заявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи в Москве к концу июля завершит клинические испытания вакцины против COVID-19. Доклинические испытания вакцины на обезьянах и хомяках уже завершены.

Об этом Борисевич рассказал в интервью газете "Красная звезда".



По словам собеседника издания, исследования доказали безопасность препарата и его эффективность. По результатам исследований воздействия вакцины подготовлена научно-техническая документация для получения разрешительных документов для проведения клинических испытаний.

Испытания будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Добровольцев для них отобрали в основном среди военнослужащих по контракту. Среди 50 добровольцев также есть десять медицинских работников, в том числе трое врачей.

Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.



Все кандидаты помимо согласия на добровольное участие в научно-исследовательской работе должны были предоставить подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, включая онкологические, так как они могут затруднить проведение клинических испытаний.

Ранее "Страна" писала, что в России создали несколько вакцин - как для внутримышечного введения, так и для закапывания в нос.

Также мы сообщали, что одну из вакцин российские исследователи проверили на себе нелегально, не получив разрешения.