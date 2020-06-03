Украинская журналистка американского издания "Голос Америки" Кристина Шевченко стала жертвой нападения одного из протестующих во время съемки сюжета о массовых грабежах и беспорядках в Санта-Монике, Калифорния.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Итак, я снимала разные протесты в Украине, но "получила по башке" в американском. В Санта-Монике снимала видео как активисты/лутеры ворвались в магазин. Где-то 10 минут никто не трогал, а потом момент – и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу. Дальше начала, подпрыгивая, идти к машине, нашлась одна женщина, которая мне помогла. Полиции не было", - рассказала девушка.

Лицо нападающего удалось заснять за секунду до события, он планировал украсть камеру, так что просто находиться рядом с происходящими в США беспорядками - опасно.

"Кроме меня в больнице были другие люди с протестов, травмированные кирпичами или осколками. Врачи не успевали всех обслуживать. Ударил меня афроамериканский парнишка, свидетели слышали, как перед ударом он закричал: "Давай украдем у нее камеру". Ну и то, что у меня белый цвет кожи, имхо, сыграло роль. Нападающего успела даже заснять, вот так вот. Теперь я на костылях и в гипсе", - добавила журналистка.

Напомним, после протестных манифестаций в Бруклине и Манхэттене вчера вечером начались в массовые грабежи и вандализм на улицах Нью-Йорка. Модный район Сохо разграбили полностью. Похожая ситуация наблюдается и в других центральных районах города.

Как сообщала "Страна", в Киеве возле американского посольства состоялся немноголюдный митинг в поддержку украинца, который на бензовозе пытался сбить толпу протестующих в Миннеаполисе.

Также "Страна" писала, что 31 мая в Миннеаполисе, во время акций протеста американцев, возмущенных убийством чернокожего Джорджа Флойда, большой грузовик влетел в толпу протестующих, которые перекрыли трассу. За рулем автомобиля был водитель-украинец Богдан Вечирко. В Департаменте общественной безопасности действия Вечирко назвали "подстрекательством толпы мирных демонстрантов". Ему предъявили обвинения в нападении.