Кто и почему требует голову Авакова?

От вчерашнего дня в парламенте ожидали назначений в правительство, но вместо этого главной темой обсуждений стала отставка – речь в очередной раз зашла о министре внутренних дел Арсене Авакове. Правда, по итогу стало ясно, что на данный момент открытых противников главы МВД в Верховной Раде совсем немного, однако расслабляться ему рано.

Поводов для того, чтобы поднять вопрос о министре внутренних дел, в последние недели было предостаточно. Другое дело, что подобные истории – и изнасилование в Кагарлыке, и захват моста Метро, и даже разборки в Броварах – были и будут происходить в будущем, поэтому важно не то, что происходит, а то, как на это реагирует руководство МВД. Аваков, хоть и не идеально, но со всеми этими историями справился. По крайней мере, настолько, чтобы вопрос о его отставке жестко не стоял.

Но депутаты его поставили. В авангарде атаки на министра оказался "Голос". Помимо вакарчуковской команды, три десятка подписей за отставку вчера дали "слуги". При этом, что характерно, не только "соросята", но и, например, один из самых заметных депутатов-адекватников из президентской фракции Евгений Шевченко.

Остальные "слуги народа" от участия в сборе подписей пока воздержались, из чего стало ясно, что команды на увольнение Авакова от Зеленского не поступала. А если она и придет, то найти 226 голосов за отставку будет не так и просто – даже фракция Порошенко свои подписи дать не захотела.

Опасность вчерашнего сбора подписей для главы МВД не в том, что для него есть риски увольнения в ближайшее время. Таких рисков нет. Опасность для него в том, что против него сейчас одновременно играют две влиятельные силы.

То, что не только "соросята" подписались за отставку Авакова из "Слуги народа" показывает, что к сбору подписей приложил руку и Офис президента (соратники главы МВД прямым текстом обвиняют главу ОП Андрея Ермака, что он ведет кампанию против министра). Пока не в полную силу, но все-таки приложился.

У Зеленского Авакову не доверяют и уже несколько раз пытались отправить его в отставку, но каждый раз этот процесс останавливал страх перед угрозой дестабилизации и выхода из под контроля радикалов (тем более, что близкий к министру Нацкорпус в последнее время активно участвует в антипрезидентских акциях вместе с порохоботами - своего рода "демонстрация силы" для Зе).

Но в последнее время игру против Авакова начал и Запад. Глава МВД действительно в последнее врем сильно отошел от своей майдановско-националистической риторики пятилетней давности и вообще показывал себя достаточно независимой фигурой. Все это, вероятно, Западу и "соросятам" не понравилось.

А потому давление на министра будет продолжаться и усиливаться.

Парадокс: система внешнего управления Украиной, к созданию которой лично Аваков приложил в 2014-2015 годах немало усилий, теперь принялась за уничтожение самого министра.

И единственный шанс для министра выжить - уничтожить эту систему. Ситуация практически по Тарасу Бульбе - "я тебя породил, я тебя и убью". Если, Аваков, конечно, это сможет (и захочет) сделать.

"Адаптивный" карантин: власть ищет новые способы отмены ограничений

"Адаптивный" карантин, объявленный властью, может перейти в новую фазу. Если сейчас базовым уровнем для определения того, можно ослаблять меры безопасности или нет, является область (и город Киев), то на следующем этапе – после 22 июня – власть хочет сделать базовым уровнем населенный пункт. То есть решение о том, какую стадию карантина применять, будет приниматься в отношении отдельных городов, сел и поселков. И может так получиться, что в одном селе карантинные меры будут применяться, а в соседнем – нет.

С точки зрения безопасности транспортной инфраструктуры такая инициатива скорее неправильная, чем правильная, но у власти теперь уже другие резоны. Похоже, она ищет любые способы, чтобы оставить от карантина только вывеску, позволив работать всему, что может работать без угрозы массового заражения.

Причина этого понятна: вчера Нацбанк опубликовал данные по экономике за апрель, и они, естественно, не могли не напугать: минус 15% – это в два раза больше того, что прогнозирует МВФ, и в три раза больше того, что ожидает украинская власть. Соответственно, дыра в бюджете, которая была немаленькой и до карантина, по итогам апреля оказалась просто громадной. Недобор в 40% означает, что даже с траншами МВФ денег не хватит ни на минимальные социальные потребности, ни на борьбу с коронавирусом.

Все это означает, что тотальный карантин, в котором страна жила в апреле, больше никогда не повторится. В случае вспышек будут изолировать отдельные села или города, но всю страну в изоляцию уже не посадят – слишком дорого для самой страны.

На "мышей из Госрезерва" завели уголовное дело

Главный анекдот последних дней – о мышах, съевших зерно в Госрезерве, – вчера материализовался в уголовное производство, которое открыла Нацполиция. Случай с зерном действительно получился настолько громким, что не реагировать было нельзя, – ведь в соцсетях уже подсчитали, что для того, чтобы съесть 2700 вагонов зерна, которых недосчитался Госрезерв, нужно было больше миллиарда мышей.

Но если говорить серьезно, то данное дело о хищениях может быть очень разноплановым и разноуровневым. Ведь понятно, что пропавшее зерно "съедалось" не за один месяц и не за один год. Поэтому у следствия вполне закономерно должен возникнуть вопрос: почему раньше наличие зерна, топлива и т. д. не проверялось, а если проверялось, то почему никто не обнаруживал недостачу?

Такие массовые хищения в течение длительного времени могли происходить только в том случае, если расхитители имели надежную "крышу" в верхних эшелонах власти, причем эта "крыша" сохранялась даже при смене политических режимов. Так что при желании анекдотическое дело о мышах из Госрезерва может превратиться в громкий процесс над разветвленной организованной преступностью.

Другое дело, что опыт последних лет показывает: громкими процессы у нас бывают только на старте, а потом их спускают на тормозах. Поэтому вполне вероятно, что на Госрезерв нападет новая стая мышей, и все претензии против прежних "мышей" снимут.

Почему Украина не выполняет рекомендации ПАСЕ?

Совет Европы опубликовал отчет Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, в котором наибольшей критике подверглась Украина. Киев раскритиковали по двум пунктам: недостаточное выполнение рекомендаций по защите прав сексуальных меньшинств и невыполнение рекомендаций по защите прав ромов.

В отношении прав ЛГБТ-сообщества Совет Европы отметил определенные подвижки: в том, что преступления по признаку сексуальной ориентации были внесены в Уголовный кодекс. Однако европейцы хотели, чтобы ее туда не просто внесли, но и определили как отягчающее обстоятельство. Проще говоря, чтобы случай, когда кого-то избили за сексуальную ориентацию, оценивался жестче, чем другие избиения. Но украинский парламент на такую "дискриминацию наоборот" пойти не решился.

Как ничего не сделала украинская власть и для защиты цыган. Их регулярно продолжают преследовать в разных регионах, преимущественно на Западе и в столице, и для них нет никакой специальной защиты на законодательном уровне.

В общем, вывод из отчета для Украины печальный: рекомендации она не выполняет. Причем это касается не только двух конкретных случаев.

Если открыть последние резолюции ПАСЕ по Украине, принятые в 2017-18 годах, то несложно увидеть, что украинская власть не выполнила вообще ни одной рекомендации.

Это касается и прав граждан на неконтролируемых территориях, и прав национальных меньшинств, и отмены люстрации. Причем если в случае с националистическим режимом Порошенко такое поведение было понятно, то почему так поступает нынешняя власть, логично объяснить нельзя.

Отменит ли КС амнистию преступникам с Майдана?

Вчера в Конституционный суд было подано представление об отмене закона об амнистии преступлений участников Майдана, принятого сразу после его победы. Представление подали, в основном, нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (к которым присоединилось несколько других депутатов включая "слугу народа" Дубинского).

Однако заявления последних месяцев показывают, что заинтересованность в отмене данного закона есть не только у оппозиции.

В частности, о необходимости отменить амнистию говорила нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова еще в бытность руководителем Госбюро расследований. И логика правоохранителей понятна: от них требуют закончить расследование по убийствам на Майдане, но это расследование находится в тупике, поскольку нельзя привлечь к ответственности тех, кто, вполне вероятно, и спровоцировал бойню в феврале 2014 года.

Однако в парламенте нет необходимого количества депутатов, готовых проголосовать за отмену закона шестилетней давности. Именно поэтому оппозиция и обратилась в Конституционный суд.

Конечно, маловероятно, что КС рассмотрит представление быстро, и вообще сомнительно, что он проявит инициативу в вынесении вердикта. Однако само представление дает власти возможность – в случае, если усилится международное давление в отношении отсутствия результатов расследования по Майдану, – принять нужное решение, не прибегая к сложным играм в парламенте.

Поэтому рано или поздно решение об отмене амнистии преступникам с Майдана будет принято. Вопрос только в том, какая власть даст Конституционному суду отмашку принять его – нынешняя или следующая.