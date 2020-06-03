Украинская делегация во главе с главой МИД Дмитрием Кулебой приехала во вторник в Берлин для консультаций по работе "нормандской четверки" и выполнению минских соглашений. На встрече немецкая сторона призвала Киев к компромиссам по Донбассу.

Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Кулебы, в украинскую делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран. Они встретились с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, помощником канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Геккером и министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По итогам переговоров Кулеба и Маас провели пресс-конференцию. Маас сказал о необходимости компромиссов для урегулирования конфликта в Донбассе и важности соблюдения режима прекращения огня.

"Все едины во мнении, что реализации решений (нормандского - Ред.) саммита нужно придать новый импульс. Это мы сегодня активно обсуждали. Прогресс в реализации решений той встречи требует компромиссов от всех сторон", - отметил немецкий министр.

Маас добавил, что совместно с Францией собирается поддерживать Украину в "установления мира на востоке" страны.

"Мы едины во мнении, что решение возможно лишь посредством долгосрочного, устойчивого и контролируемого перемирия, как это предусмотрено минскими соглашениями", - сказал глава МИД ФРГ и призвал увеличить число переходов на линии соприкосновения в Донбассе.

Кулеба же сделал акцент на том, что Киев не пойдет на пересечение своих "красных линий", касающихся вопросов национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, а затем обвинил в несоблюдении перемирия Донбасс.

Кулеба также вновь заявил о нежелании Киева вести диалог с представителями "ЛДНР".

"Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Мы в контактной группе говорим с Россией", - сказал министр и вдобавок обвинил еще и Москву - на сей раз в нежелании идти на "конструктивное урегулирование и конструктивный диалог в контактной группе".

Глава МИД Украины сообщил журналистам, что во время встречи с главой минобороны Германии "почти весь разговор, 99% времени", было посвящено ситуации с безопасностью в Донбассе. При этом украинская делегация ставила задачу убедить германских коллег в том, что именно "республики" Донбасса виноваты в системном нарушении перемирия".

По словам Кулебы, представители Киева "с фактами и документами проинформировали министра обороны Германии о том, что на самом деле происходит в Донбассе", "чтобы германские коллеги осознавали, что не донецкие и не луганские, а именно российские командиры командуют этими военными корпусами".

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для ускорения продвижения к миру нужно, прежде всего, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран - участниц декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже - в частности, по обеспечению полной реализации режима прекращения огня. Вместе с тем отсутствие со стороны Киева шагов по разведению сил в Донбассе Ермак объяснил продолжающимися обстрелами.

По словам Кулебы, контакты в нормандском формате продолжатся и в ближайшее время состоится очередная встреча глав МИД.

"Мы продолжаем разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже скоро состоится очередной такой разговор. Мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс", - сказал он.

В Москве, правда, уже отметили, что о перспективах такой встречи ничего не знают.

В числе поднятых украинской делегацией тем были также освобождение осужденных или находящихся под следствием в РФ крымских татар, а также формат обсуждения ситуации в Крыму.

"С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам строить этот диалог, как именно должна выглядеть международная платформа по Крыму", - уточнил глава МИД.

Кулеба также призвал германскую сторону соорудить в Берлине мемориал украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Кулеба стал первым министром иностранных дел, который за время с начала карантина в Германии провел очные переговоры с Маасом в Берлине.

Визит украинской делегации последовал за приездом 13 мая в Берлин заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.

"Страна" рассказывала, о чем тогда договорился Козак в столице ФРГ.