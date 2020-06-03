Верховный суд определил понятия превышения самообороны в вынужденных обстоятельствах. Если превысивший самооборону первый выступил агрессором, то это уже не самооборона.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Лицо, причинившее вред, не может ссылаться на состояние необходимой обороны, если само насилие было спровоцировано им же самим, то есть было предсказуемым следствием его собственного поведения. Частным случаем такого спровоцированного насилия является драка, во время которой участники применяют друг к другу насилие определенной степени. Такое спровоцированное насилие нельзя считать "посягательством" в том значении, которое этому термину предоставляет статья 36 УК", - указано в сообщении.

Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда под председательством судьи Аркадия Бущенко вынес постановление по делу №748 / 1226/18 касательно необходимой обороны в драке. Вердикт о статусе необходимой самообороны решили вынести после вердикта Черниговского районного суда Черниговской области приговором от 11 февраля 2019, который приговорил мужчину за удар противника ножом в грудь после продолжительной драки, его решили лишить свободы на четыре года.

Так, 14 февраля 2018 около 00:30 возле кафе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с целью убийства умышленно нанес потерпевшему один удар в грудь предметом, похожим на нож, чем причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения, от которых тот мог умереть, если бы "скорая" не приехала вовремя.

Защита подсудимого требовала переквалифицировать дело на превышение самообороны и предоставила доказательства того, что нападающий не собирался покидать место преступления.

"Согласно части 1 статьи 36 УК необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства. Частью 2 статьи 36 УК предусмотрено, что каждый имеет право на необходимую оборону независимо от возможности избежать общественно опасное посягательство или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти для защиты от общественно опасного посягательства", - написано в документе.

Так, посягательство на жизнь человека будет признана только в том случае, если условия условной драки будут изменены числом вовлеченных или инструментами нанесения травм.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины ведет расследование по заявлению активиста Евромайдана Ивана Бубенчика об убийстве им двух сотрудников "Беркута" в феврале 2014 года, следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона, сообщил начальник Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Как сообщала "Страна", заместитель сотника "Самообороны Майдана" в Одессе Максим Ищук рассказал про перестрелку возле автосалона и участие активистов организации.