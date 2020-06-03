В Минздраве сообщили, в каком возрасте украинцы чаще заражаются коронавирусом
В Министерстве охраны здоровья сообщили, что прирост подтвержденных больных COVID-19 в минувшие сутки по сравнению с предыдущими составил +2,4%. Также в ведомстве привели статистику заболеваемости по возрастам.
Данные опубликованы в Facebook Центра общественного здоровья.
Ко 2 июня в Украине подтверждены 24 340 случаев COVID-19. Процентное распределение инфицирования в возрастных группах следующее:
- 0-9 лет - 3,60%;
- 10-19 лет - 4,80%;
- 20-29 лет - 10,23%;
- 30-39 лет - 16,71%;
- 40-49 лет - 18,90%;
- 50-59 лет - 21,09%;
- 60-69 лет - 15,79%;
- 70 и более лет - 8,87%.
Среди тех, у кого подтвержден новый коронавирус, преобладают женщины (57,9%) и люди в возрасте от 30 до 69 лет (72,5%).
Как писала "Страна" в марте, в начале эпидемии возраст почти половины зараженных коронавирусом в Украине составлял от 18 до 49 лет.
Также мы сообщали, что в группе риска смерти от коронавируса находятся люди от 50 до 80 лет.