В Министерстве охраны здоровья сообщили, что прирост подтвержденных больных COVID-19 в минувшие сутки по сравнению с предыдущими составил +2,4%. Также в ведомстве привели статистику заболеваемости по возрастам.

Данные опубликованы в Facebook Центра общественного здоровья.

Ко 2 июня в Украине подтверждены 24 340 случаев COVID-19. Процентное распределение инфицирования в возрастных группах следующее:

0-9 лет - 3,60%;

10-19 лет - 4,80%;

20-29 лет - 10,23%;

30-39 лет - 16,71%;

40-49 лет - 18,90%;

50-59 лет - 21,09%;

60-69 лет - 15,79%;

70 и более лет - 8,87%.

Среди тех, у кого подтвержден новый коронавирус, преобладают женщины (57,9%) и люди в возрасте от 30 до 69 лет (72,5%).

Как писала "Страна" в марте, в начале эпидемии возраст почти половины зараженных коронавирусом в Украине составлял от 18 до 49 лет.

Также мы сообщали, что в группе риска смерти от коронавируса находятся люди от 50 до 80 лет.