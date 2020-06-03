Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Путина был вызван необходимостью обсудить идею проведения саммита Группы семи (G7) с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи, а также поставку в РФ американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом заявила во вторник, отвечая на вопросы журналистов, старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, передает ТАСС.

Так, на вопрос, в чем для Трампа заключалась необходимость провести разговор с российским лидером именно сейчас. "Президент говорил, что считает, что формат G7 должен быть расширен, и они обсудили целый ряд различных вопросов, и, честно говоря, я думаю, что России тоже в последнее время нужны аппараты ИВЛ. Так что у них был целый ряд вопросов для обсуждения, в том числе глобальная безопасность, коронавирус и, конечно же, G7. Посмотрим, что из этого выйдет", - ответила Конуэй.

При этом советник американского президента отказалась отвечать на вопрос о том, кто был инициатором звонка. "Я не хочу это обсуждать", - сказала она.

Пресс-служба Кремля ранее подчеркивала, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее Трамп заявил, что РФ может быть приглашена на саммит G7. 1 июня во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Сам саммит американский лидер перенес с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него также Южную Корею, Австралию и Индию.

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