Появилось видео грабежа поезда с домашней техникой толпой радикальных протестующих.

Ролик опубликовал YouTube-канал Student News.

"Протестующие в Чикаго грабят поезд", - указано в сообщении.

Появилось видео грабежа американского поезда с техникой на ходу. Видео: YouTube / Student News.

Как можно заметить на опубликованных кадрах, молодые люди разных сословий и национальностей пытаются украсть как можно больше коробок с плазменными телевизорами. Некоторые просто бросают коробки подельникам, видя, что скорость движения растет.

"Я такое видел только в фильме про Махно: «Протестующие» в Чикаго грабят поезд", написал в Телеграм журналист Дмитрий Смирнов.

Напомним, президент США Дональд Трамп похвалил силовиков за то, что они подавили протесты против полицейского насилия в Вашингтоне и Миннеаполисе прошлой ночью. Беспорядки начались после того, как белый полицейский задушил афроамериканца Джорджа Флойда.

Как сообщала "Страна", в США продолжаются массовые беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. В уличных протестах засветились даже дети VIP-персон. Так, 30 мая полиция задержала Кьяру де Блазио, дочь мэра Нью-Йорка - Билла де Блазио.

Также "Страна" писала, что протесты американцев, возмущенных смертью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, охватили уже 35 городов США. Мы опубликовали карту протестов по штатам.