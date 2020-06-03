Бренд Lada российского автомобильного производителя АвтоВАЗ ушел с рынка Евросоюза в связи с ужесточением экологических стандартов по выбросам. Об этом сообщил представитель генерального дистрибьютора АвтоВАЗа в Европе Lada Automobile GmbH Deutschland, передает Газета.Ru.

По его словам, автомобили Lada перестали поступать к европейским автодилерам, последняя поставка была еще в марте текущего года.

Как рассказал представитель дистрибьютора, в настоящее время на складе осталось лишь несколько машин Vesta в стандартных комплектациях, а другие автомобили были распроданы ритейлерам Lada Automobile GmbH Deutschland.

"В прошлом году АвтоВАЗ говорил, что будет постепенно сокращать поставки, теперь их больше нет и не будет. Сообщали, что через три года компания может вернуться, но это вряд ли возможно", – заявил представитель Lada Deutschland.

Он отметил, что АвтоВАЗ с брендом Lada уже не вернется на европейский рынок из-за новой маркетинговой политики альянса (она была утверждена в качестве ответа на коронакризис) Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит российский автомобильный гигант.

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