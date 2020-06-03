Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины прокомментировало инцидент с задержанием в Крыму украинского военнослужащего Евгения Добринского, который, как видно по видео и по его показаниям, в нетрезвом виде перешел границу с Крымом.

По мнению командования, вся эта история - часть российской кампании по дискредитации ВСУ и пропаганда.

Об этом в Facebook написала пресс-служба командования.

В командовании напомнили, что 30 мая около 5:00 на одном из объектов в районе территории незаконно оккупированной АР Крым "было обнаружено отсутствие военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старшего солдата Евгения Добринского".

"К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как враг поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде! Готовится ряд материалов информационно-психологической характера, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Украины", - заявили в командовании.

Также там назвали фейком публикации о том, что военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ.

"Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", - уверены в ВСУ.

Украинские силовики полагают, что на видео парень выглядит подавленным и говорит заранее подготовленный текст, возможно, находясь под действием спецпрепаратов.

В ВСУ заверили, что делают все, чтобы скорее вернуть военнослужащего домой.

Как писала "Страна", в ВСУ заявляли, что украинского военного россияне похитили.

Однако сам "похищенный" рассказал, что пил и курил травку с местными в украинском селе Сиваш, а потом решил по дамбе пойти в Россию.