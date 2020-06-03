В соцсети Instagram отдельные пользователи и страницы известных компаний постят черный фон с хэштегами #icantbreathe (я не могу дышать) и #blackouttuesday (темный вторник). Так они выражают солидарность с родней убитого полицейским Миннеаполиса афро-американца Джорджа Флойда и протестующими в США.

В акции приняли участие почти все модные дома и дизайнеры: итальянский модельер Альберта Феретти, ее коллега из США Зак Позен, украинский шляпник Руслан Багинский, дом Карла Лагерфельда, бренды Marc Jacobs, Versace и многие другие.

Не все восприняли эту акцию положительно. Пользовательница Facebook Яната Попович расценила ее как лицемерие.

"Бренды, не гнушающиеся отшивом ловкими ручками китайских работников без социальных гарантий, выступают против всего плохого, за все хорошее. И ни один бренд не написал: мы против мародерства и грабежей, мы против разрушения частной собственности и избиения мирных граждан потенциальными уголовниками. Нет! Они все в едином порыве против тех, кто им и делает кассу, за тех, кто крушит их бутики", - написала Яната и призвала не уподобляться "дешёвым ханжам".

Напомним, ставшая хэштегом фраза "Я не могу дышать" - последнее, что сказал перед смертью Джордж Флойд.

Ранее "Страна" разбиралась, кто может стоять за беспорядками в США.