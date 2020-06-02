В Одессе сегодня, 2 июня, произошли разборки местных предпринимателей со стрельбой. Видео с улицы сняли очевидцы и опубликовали на портале "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

По словам правоохранителей, конфликт между торговцами тканями на "7-м километре" возник из-за парковки, которую конкуренты не смогли поделить между собой. Из-за этого работники одного из павильонов пришли к "соседям" вооружившись пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами, которыми они разбили окна магазина.

Инцидент квалифицируется как хулиганство.

Полиция задержала 10 участников стрельбы на "7-м километре".

Напомним, несколько дней назад в Броварах произошла перестрелка между предпринимателями и незаконными маршрутчиками.