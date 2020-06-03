После протестных манифестаций в Бруклине и Манхэттене вчера вечером начались в массовые грабежи и вандализм на улицах Нью-Йорка. Модный район Сохо разграбили полностью. Похожая ситуация наблюдается и в других центральных районах города.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал экскурсовод из Санкт-Петербурга под ником Денис Самсебесказал, который живет в Нью-Йорке и освещает происходящие в США события.

"В городе вторая серия "Ночи большого грабежа", а введенный властями комендантский час это самая смешная шутка за сегодня. Я съездил на Манхэттен и получил новую порцию непередаваемых ощущений. Например вечером просто страшно идти по улице. По улицам бродят стада гоблинов, которые захватили Манхэттен и продолжают его грабить. Ходят большими толпами или маленькими группами и они просто везде. Фактически вечером и ночью на улицах только они и копы. Ну еще очень немного обычных людей. Копы либо стоят за временными ограждениями и ни во что не вмешиваются, либо носятся на машинах по конкретным вызовам. Если вас начнут бить или грабить, то на защиту полиции можно не рассчитывать", - написал он.

Он также рассказал, что все не заколоченные магазины разграблены, а плохо прибитые доски отрывают при помощи инструментов, бьют витрины и продолжают грабить.

Часто можно встретить машины с номерами других штатов, которые приехали на бесплатную "закупку". Пока успевает приехать полиция, магазин уже наполовину разграблен и задерживают только самых медлительных.

"Магазины на Канал-стрит разграбили почти все. Бедолаги владельцы остались без денег от туристов из-за ковида, так тут им еще подсобили активные сограждане борящиеся против полицейского насилия", - добавил он.

По словам активиста, на центральных улицах города больше всего агрессивных группировок в спортивной одежде, которые нарушают все мыслимые правила и ищут легкую наживу. Автор фото полагает, что полиция ждет жестокого убийства коллеги для того, чтобы это могло "развязать им руки". Пользователь стал одним из тех, кто требует введения войск и ждет продолжения истории, ведь вандалов меньше не становится.

Напомним, президент США Дональд Трамп похвалил силовиков за то, что они подавили протесты против полицейского насилия в Вашингтоне и Миннеаполисе прошлой ночью. Беспорядки начались после того, как белый полицейский задушил афроамериканца Джорджа Флойда.

Как сообщала "Страна", в США продолжаются массовые беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. В уличных протестах засветились даже дети VIP-персон. Так, 30 мая полиция задержала Кьяру де Блазио, дочь мэра Нью-Йорка - Билла де Блазио.

Также "Страна" писала, что протесты американцев, возмущенных смертью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, охватили уже 35 городов США. Мы опубликовали карту протестов по штатам.