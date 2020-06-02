Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал "список потенциальных убийц на дороге" - номера автомобилей, которые 2 июня ездили по Киеву и другим городам со скоростью больше 170 километров в час.

Перечень чиновник обнародовал в своем Facebook.

Правда, в номерах из уважения к персональным данным владельцев транспортных средств, как выразился Геращенко, оставлены лишь две из четырёх букв и цифры номерных знаков.

Зам Авакова пообещал, что каждый из нарушителей обязательно получит письмо со штрафом. Однако пока это письмо дойдет до адресатов, они могут натворить немало бед.

Поэтому Геращенко призвал подписчиков помочь предотвратить нарушения со стороны потенциальных дорожных убийц.

"Если у вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его авто, спросите его, пожалуйста: это не ты ли, дорогой, проехал 2 июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих? И если это был ваш знакомый, то во-первых, попросите его не ездить так быстро, а во-вторых, предупредите его, что скоро к вам придет письмо со штрафом за превышение скорости", - написал Геращенко.

Напомним, 1 июня в Киеве заработала система камер автофиксации превышения скорости.

За первые 17 часов работы система зафиксировала 35 762 нарушений ПДД.