В Киеве возле американского посольства состоялся немноголюдный митинг в поддержку украинца, который на бензовозе пытался сбить толпу протестующих в Миннеаполисе.

Об этом информирует портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Примерно час назад под посольством США в Киеве проходил митинг за человека, который в Миннеаполисе на бензовозе пытался сбить толпу протестующих", - говорится в сообщении.

Напомним, украинец Богдан Вечирко задержан по подозрению в нападении на толпу протестующих в Миннеаполисе. Он направил грузовик в толпу.

Протестующие сумели отбежать от летевшего на них грузовика, в связи с чем жертв удалось избежать. После того, как грузовик проехал сквозь толпу, Вечирко остановился, а к нему в кабину начали залазить протестующие.

Богдану Вечирко 35 лет, проживает он в получасе езды от Миннесоты. Украинец работает на грузовую компанию как внешний подрядчик. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Американские СМИ пишут, что Вечирко был поклонником Трампа и отправлял "донаты" на его предвыборную кампанию.

Также мы писали, что в Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за погромов, которые устроили местные жители в знак протеста против насилия полиции.